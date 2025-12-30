「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午後２時現在で、キオクシアホールディングスが「売り予想数上昇」で３位となっている。 同社はＮＡＮＤ型フラッシュメモリーを製造。年初来の株価上昇率は６倍を超え、今年のプライム銘柄の上昇率でトップとなる見通しだ。ＡＩデータセンター関連での需要の急増を背景に、半導体メモリー市況の高騰が社会的にも話題とな