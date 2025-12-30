国際的な投資指標であるＭＳＣＩの定期見直しの発表が、日本時間で２６年２月１１日早朝に予定されている。大和証券では２９日、基準日前の見直しの候補銘柄を挙げ、３銘柄の採用と６銘柄の除外を予想した。新規では清水建設やイビデン、ＳＢＩ新生銀行を採用候補とした。一方、除外の可能性のある銘柄としてＳＧホールディングス、東京地下鉄、資生堂、トレンドマイクロ、シスメックス、阪急阪神ホールディングスを