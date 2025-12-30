静岡県掛川市は２９日、同市満水のＪＲ東海道線の線路脇で列車と接触したとみられる雄のクマの死骸（体長１１５センチ）が見つかったと発表した。連絡を受けた掛川署員と掛川、菊川両市職員、猟友会のメンバーらが現場に駆けつけ確認した。大きさなどから両市で２４日から２５日にかけて目撃されたクマと同一個体と考えられるという。