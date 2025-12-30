◇サッカー・アフリカ選手権(日本時間22日〜2026年1月19日、モロッコ)アフリカ選手権のグループステージはA、B組の最終節計4試合が行われました。各組の上位2チームと各組3位の上位4チームが、ノックアウトステージに進出します。A組では開催国・モロッコのアユブ・エル・カービ選手が2得点をあげる活躍。ザンビア相手に3-0で快勝し、首位通過を果たしました。A組のもう1試合、コモロ対マリはスコアレスドローに。この結果、勝ち点