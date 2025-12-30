日本で放送が開始されてから100年となった2025年は、また日本の放送史に暗く消しがたい負の刻印が記された年として記憶されるだろう。（総務省担当野口敦史）■放送業界激震2024年12月に週刊誌報道で露呈した、フジテレビの元社員と元タレントの中居正広氏との間で起きたトラブル。事案を説明するために1月に2度行われたフジテレビ社長会見での対応をめぐり世論が沸騰するにつれ、行政の反応も硬化した。当時、放送行政を所管し