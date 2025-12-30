◆全国高校ラグビー第３日▽２回戦京都成章４６―１０倉敷（３０日・花園）２大会ぶり１７度目の出場となった京都成章が、初戦を突破した。シード校のため、２回戦からの出場となった。開始早々、前半３分にＰＲ山辺亮太（２年）が先制トライを奪うと、前半のみで４トライを記録。ＷＴＢ斉藤稀茶（きさ、２年）はハットトリックを達成するなど、後半にも４トライを追加し、完勝発進となった。