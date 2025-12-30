ただ、目に見える成果の陰では物足りなさも残る。『KPOPガールズ！』は米ソニー・ピクチャーズ・アニメーションが制作し、米Netflix（ネットフリックス）で公開された作品だ。韓国文化が世界観の源泉として機能したにもかかわらず、知的財産権（IP）収益は海外に帰属している。韓国映画産業は不安な一年を過ごした。コロナ禍直前の2019年に年間2億人の観客を動員していた映画館は、今年は1億人をかろうじて超えた。当初は1億人すら