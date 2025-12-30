一方、今回の調査では米国の核の傘に対する信頼度を比較した結果も目を引いた。米国の核の傘を信頼するという回答は日本が29．2％、ドイツが37．6％、ポーランドが48．6％、イタリアが34．4％、カナダが43．9％、スウェーデンが35．6％と、全般的に低い水準だった。これは同年7月10日〜8月13日に実施された「2025統一意識調査」で、韓国人の71．3％が「米国の核の傘を信頼する」と回答した結果とは対照的だ。韓国は米国の拡大抑止