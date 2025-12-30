米国人の4人に3人は在韓米軍を現水準で維持または増やすべきと考えていることが調査で分かった。韓半島（朝鮮半島）no平和のために外交的・経済的・軍事的支援をするべきという回答も過半だった。トランプ米大統領は孤立主義路線を前面に出しているが、米国の世論はこれとは異なるという点で注目される。統一研究院は30日、8月11日から18日にかけて米国の国民2000人余りと日本・ドイツ・モンゴル・スウェーデン・イタリア・カナダ