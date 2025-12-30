川口オートのスーパースターフェスタは4日目を迎えた。7R準決勝戦を制したのは平田雅崇（44＝川口）。思ったようなスタートは切れなかったが、円熟のテクニックでさばき、最後は前に出た。これで今節無傷の4連勝。前節からは7連勝だ。「スタートを行けなくて厳しかった。空いたところをうまく突けた。ただ、エンジンレベルをもう少し上げないと厳しい」シリーズ優勝戦に向けて、ひと調整必要な雰囲気だ。2着内山高秀（45