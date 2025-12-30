清水エスパルスは12月30日、韓国代表FWオ・セフンがFC町田ゼルビアより期限付き移籍で加入することを発表した。オ・セフンは母国クラブの蔚山現代FCや忠南牙山FC、尚州尚武FC、金泉尚武FCなどでプレーし、2022年に清水に加入。24年に町田にレンタル移籍し、25年に完全移籍に移行。今季はリーグ戦で31試合・２得点を記録した。３シーズンぶりに清水に帰ってきた26歳は、クラブの公式サイトで以下のとおりコメントした。