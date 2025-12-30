29日午前、金沢市内で車が花壇のブロックに衝突し運転していた70代男性が死亡しました。警察では病死の可能性も含め事故の原因を調べています。29日午前8時前、金沢市小坂町の浅ノ川総合病院の駐車場で軽乗用車が花壇のブロックに衝突する事故がありました。警察によりますと、70代の男性が車の運転席で意識がない状態で見つかり、病院で死亡が確認されたという事です。男性は、車を前進させ花壇に衝突していて男性に目立った外傷