【ニューヨーク共同】米大リーグ公式サイトは29日までに、来季好転が予想される6球団を特集し、その中でプロ野球ヤクルトから村上宗隆内野手が加入したホワイトソックスを「伸び盛りのチームという印象を与えている」と紹介した。ホワイトソックスは2024年にメジャーのワースト記録を更新する121敗、今季も102敗を喫して2年連続でア・リーグ中地区最下位と低迷している。それでも今年後半戦で奮闘したことに着目。11勝14敗だっ