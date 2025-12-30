元日に開催されるニューイヤー駅伝2026の区間エントリーが発表された。群馬県庁前を発着点に全7区間、100キロで行われ、今大会は70回の記念大会となり全40チームで争われる。&TEAMのKが東京世界陸上に続きニューイヤー駅伝を盛り上げる「緊張感や熱気を精一杯お届けします」前回大会、歴代最多26度目の頂点に輝いた旭化成は、前回1区区間賞・長嶋幸宝（21）、今年の5000m日本王者・井川龍人（25）が昨年同様1区とアンカーを務