巨人、ヤクルトでプレーした北村拓己がインスタグラムで引退を報告ヤクルトを今季限りで戦力外となった北村拓己内野手が30日、自身のインスタグラムを更新し「引退します」と8年間のプロ野球生活に別れを告げることを報告した。「常に野球のことを考えながら生きてました。引退することを決めた時、そういった思いが頭から消えてどこかすっきりした気持ちになり、もう練習しなくていいんだって、ちょっと嬉しさを感じました。そ