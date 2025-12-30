【モデルプレス＝2025/12/30】女優の長濱ねるが12月29日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】27歳元坂道「細くて綺麗」美脚透ける黒タイツコーデ◆長濱ねる、美脚ライン際立つショーパン×タイツコーデ披露長濱は「＠coach のバッグを私服に合わせてみたよう」「賑やかなチャームも可愛い」とつづり、ファッションブランド「COACH」のアイテムを取り入れたコーディネート写真を投稿