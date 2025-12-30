経済学者・成田悠輔氏が、自身がＭＣを務める番組の降板を発表した。日本テレビ系「夜明け前のＰＬＡＹＥＲＳ」の公式ＹｏｕＴｕｂｅに「成田悠輔よりお知らせ」と題した動画をアップし、「番組スタッフの皆さんと話し合った結果、『夜明け前のＰＬＡＹＥＲＳ』やめます」と報告。「なぜやめるのかですが、もちろん私がコンプラ違反をしたからです、と言いたいところなのですが、残念ながらそんな劇的でエキサイティングな