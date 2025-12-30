◆全国高校ラグビー大会2回戦筑紫72―0聖光学院（30日、花園ラグビー場）5年ぶり7度目出場の筑紫（福岡第2）が聖光学院（福島）に大勝し、同校初の3回戦に駒を進めた。ベスト8進出を目標に掲げる筑紫は前半を31―0で折り返した。4分にCTB小樋井敦史（3年）が負傷交代するアクシデントがあったが、9分と21分にCTB生田蒼眞（同）が立て続けにトライ。その後もモールからフッカー倉光駿（1年）が飛び込むなど、前半だけで5ト