12月29日、今年最後の女子世界ランキングが発表された。【写真】ヘビを投げてご満悦のシブコ日本勢最上位の山下美夢有は4位をキープ。西郷真央（9位）、竹田麗央（14位）、畑岡奈紗（18位）らも順位をキープした。岩井明愛（23位）、古江彩佳（29位）、岩井千怜（30位）、勝みなみ（37位）、佐久間朱莉（40位）ら日本勢9人がトップ40で2026年を迎える。渋野日向子は133位。来季から米ツアーが主戦場となる原英莉花と櫻井心那は、そ