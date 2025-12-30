お茶の間を笑いで席巻した「ザ・ドリフターズ」の足跡をたどる展覧会が、そごう千葉店（千葉市中央区）で開催されている。バンド時代に使われたギターや、「雷様」のコントで使用された衣装など、小道具やグッズ約４５０点を展示。「８時だョ！全員集合」などの映像が流されているほか、「バカ殿様」に扮（ふん）した志村けんさんの等身大人形、「ドリフ大爆笑」のエンディングを再現したフォトスポットなどが設けられ、多く