陸上男子１００メートルで９秒９５の日本記録を持つ山縣亮太が３０日、自身のインスタグラムを更新。「私事ですがお付き合いをさせていただいていた方と今年入籍を致しました」などと記し、結婚を報告した。山縣は度重なる怪我で昨年の日本選手権を欠場。４大会連続の五輪代表入りを逃した。今季は世界選手権代表入りこそならなかったが、８月に１０秒０８をマークして復活を印象づけた。この日の投稿で山縣は「自分にとって