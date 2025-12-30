シチズン時計の「アテッサ ACT Line Platinum Shine Collection」は、素材と先進性、実用性を追うアテッサにおいてひとつの到達点とも言える限定モデルだ。今回取り上げる「AT8284-61A」のほか、「CC4076-65A」と「CB0284-66A」という計3モデルが同時に発売されている。○大きなポイントは2つ1つは「アテッサ」として初めて、チタニウム素材のケースとブレスレットに対して独自の表面硬化技術「デュラテクトプラチナ」を施したこと