３０日のアジア株は、香港ハンセン指数が比較的しっかりも、その他は冴えない動き。中国本土株はICT関連がしっかり 東京時間13:37現在 香港ハンセン指数 25751.64（+116.41+0.45%） 中国上海総合指数 3961.21（-4.07-0.10%） 台湾加権指数 28750.42（-60.47-0.21%） 韓国総合株価指数 4222.18（+1.62+0.04%） 豪ＡＳＸ２００指数 8719.50（-6.23-0.07%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種