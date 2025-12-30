オムツを買ってくるだけでチャラになるわけないだろー！しかも結局、忘れてるし…「俺は家族のために稼いでる」って言うのズルいですよね。外に癒しを求めているうちに、家のなかに居場所がなくなっても知らないですよ〜。【まんが】夫がキャンプに行く理由(ウーマンエキサイト編集部)