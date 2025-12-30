◆バドミントン全日本総合選手権最終日（３０日、京王アリーナ東京）女子シングルスが行われ、宮崎友花（ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）は、山口茜（再春館製薬所）に１４―２１、２３―２１、１３―２１の１―２で敗れて、連覇を逃した。「すごく悔しいが、昨年は奥原（希望）さん、山口さんが棄権をした中で優勝した。今年は去年挑戦したかった２人に挑戦できた。しっかり今日も勝負することはできた」と敗戦にも前を向いた。１