千葉県館山市でトラックやバイクを含む6台が絡む事故があり、けがをしている人が複数いるとみられています。【映像】6台が絡んだ事故現場の様子午前10時45分ごろ、館山市正木で「トラックと乗用車、バイクの追突事故」と110番通報がありました。警察などによりますと、館山バイパス上の交差点付近で大型トラックと乗用車4台、バイクの合わせて6台が何らかの原因で追突したということです。この事故でトラックの運転手1人が