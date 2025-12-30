年末年始の休みをふるさとなどで過ごす人たちで、きょうも各交通機関の下りは混雑が続いています。【映像】混雑しているJR東京駅JR東日本の下りの新幹線の混雑はきょうがピークで、北陸新幹線・「はくたか555号」の東京駅での自由席の乗車率が130パーセントになりました。また高速道路の下りでも、東名高速・秦野中井インターチェンジの手前を先頭に午前中に36キロなど、各地で渋滞が発生しています。（ANNニュース）