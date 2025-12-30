埼玉県嵐山町の養鶏場で飼育されていたニワトリから高病原性の鳥インフルエンザの感染が確認され、県はおよそ24万羽のニワトリの殺処分を始めました。埼玉県によりますと、きのう、嵐山町の養鶏場から「死んでいるニワトリの数が増えている」と通報があり、遺伝子検査を行った結果、高病原性の「H5亜型」の鳥インフルエンザの感染が確認されたということです。これを受け、県は養鶏場のニワトリおよそ24万羽の殺処分を始めました。