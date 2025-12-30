プロレスラー大仁田厚（68）が29日、フジテレビ系「イット！」の年末特番「超しらべてみたら」（午後6時10分）に出演。現在、受給している年金額を公開した。大仁田がプロレスを始めたのは15歳。ジャイアント馬場さん率いる全日本プロレスに入門した。当時を振り返った大仁田は「3〜4カ月したら馬場さんの付き人になって、パンツ洗ったり、風呂に入れたりした」と語った。当時の会話についても「『○○ですよね、馬場さん』って言