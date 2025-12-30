かわでんは大幅高で４日続伸。上場来高値圏を快走している。同社は配電制御設備の専業メーカー。半導体関連を含む大型工場や都市再開発などの堅調な建設需要を追い風に、２６年３月期の連結営業利益は前期比５割強増の４０億円を予想。１９９２年３月期（３２億３６００万円）以来、実に３４年ぶりとなる最高益更新を見込む。配当は前期比２０円増の５８円と、３期連続の増配を計画する。好業績見通しを背景に投資資