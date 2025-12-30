「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」３０日午後１時現在で東邦亜鉛が「買い予想数上昇」３位となっている。 東邦鉛は朝方はウリ気配スタートで１３０円あまりの下落となり、一気に１０００円台を割り込む場面があったが、後場の寄り後早々に前日終値を上回る場面があった。同社は鉛や銀などの製錬事業を展開する。ここ上昇が加速していた銀市況の動向が収益に与える影響が大きいことで、直近