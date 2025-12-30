パワーエックスは反落。同社は大型蓄電池の製造・販売やＥＶ充電サービスなどを展開する。１９日に東証グロース市場に新規上場した。初値は公開価格（１２２０円）を下回る１１３０円となったが、そこから買いを集めストップ高で上場初日の取引を終了。翌営業日以降も買い優勢の展開となり、２９日の高値２８３５円まで一気に駆け上がった。初値から２．５倍程度の水準となる。短期急騰の反動できょう３０日は