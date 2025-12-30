横浜ゴムが底堅い。ＳＢＩ証券が２９日、浜ゴムの目標株価を６７００円から７２００円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続する。既存タイヤ販売で同業他社を大幅に凌駕する好調さを持続していると指摘。米グッドイヤータイヤ＆ラバー＜GT＞から買収したオフザロードタイヤ（ＯＴＲ）事業の貢献も期待されるとした。同証券は浜ゴムの２６年１２月期営業利益予想を従来の１７３０億円から１７４０億円に引