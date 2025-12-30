ＷＯＷＯＷが１０連騰。同社は１１月、ＮＴＴドコモとのコンテンツ分野での業務提携契約を発表。音楽ライブコンテンツの大幅な拡充や、超大作オリジナルドラマの制作で提携する。また、バスケットボールのＮＢＡや欧州サッカークラブのナンバーワンを決める「ＵＥＦＡチャンピオンズリーグ」において両社が権利を持つコンテンツの一部を相互で提供していく。２０２６年はサッカーＷ杯や冬季五輪が