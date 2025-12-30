清水エスパルスは30日、FC町田ゼルビアから韓国代表FWオ・セフンが期限付き移籍加入することを発表した。オ・セフンにとっては約2年ぶりの清水復帰に。契約期間は2026年2月1日から2026年6月30日までで、同期間内に行われる町田との公式戦には出場することができない。オ・セフンは1999年1月15日生まれの現在26歳。母国の蔚山現代（蔚山HD）や忠南牙山、尚州尚武、金泉尚武でプレーした後、2022年2月に清水へ完全移籍加入しJ