FC東京は30日、日本代表DF長友佑都および元日本代表MF東慶悟と明治安田J1百年構想リーグ期間の契約更新を発表した。現在39歳の長友は明治大学在学中の2008年にFC東京でデビューを飾り、2010年1月にイタリアのチェゼーナに移籍。翌年には世界屈指の名門インテルに加入し、7年間を過ごした。その後、ガラタサライやマルセイユを経て、2021年夏からFC東京に復帰。2025シーズンはJ1リーグの27試合に出場した。現在も日本代表でプレ