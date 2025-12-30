これまで愛媛、山形、鳥栖で活躍し、2025シーズンは横浜FCでプレー。J１で86試合・１得点、J２で164試合・６得点、通算で250試合に出場する山粼浩介が、磐田に完全移籍。12月30日に発表された。新天地の公式サイトで、経験豊富な30歳DFは以下のとおりコメントした。「ジュビロ磐田に加入することになりました。伝統と歴史のあるクラブの一員として戦えることを、大変光栄に思います。チームの勝利に貢献するため、日々