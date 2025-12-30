香取慎吾が自身のInstagramで、草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）が出演する舞台『シッダールタ』を鑑賞したことを報告。草なぎとの楽屋ツーショットを公開した。 【写真】香取慎吾が草磲剛の楽屋訪問ツーショットなど①～⑤ ■香取は草なぎを「何倍も何十倍もパワーアップした、更に素敵な俳優さんだった」と絶賛 『シッダールタ』は11月15日から27日まで、