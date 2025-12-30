30日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝156円08銭前後と、前日午後5時時点に比べ1銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝183円85銭前後と2銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース