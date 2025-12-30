さまざまな作品で話題を集めるNetflixの独占配信。ここでしか見られない大迫力のアクションやスリル、感動が目白押しだ。今回はそんなNetflix独占配信作品のなかから、年末年始に一気見したいおすすめ作品を5つ紹介。特徴と見どころについて解説しよう。【写真】二人の“信也”の美しさともろさを表現した『10DANCE』キービジュアル『イクサガミ』などNetflix独占配信の話題作5作品を紹介■『イクサガミ』Netflix独占配信のドラマ