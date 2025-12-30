◇富士山女子駅伝(30日、富士山本宮浅間大社前〜富士総合運動公園陸上競技場:全7区間43.4キロ)富士山女子駅伝が30日に行われ、大東文化大学が3位。最終区間で逆転を許し、初優勝とはなりませんでした。1区から相場茉奈選手(3年)、平尾暁絵選手(3年)、鈴木彩花選手(1年)、森彩純選手(3年)と上位でタスキリレー。先頭の城西大学と47秒差の3位で迎えた最長10.5キロの5区では、タスキを受けたサラ ワンジル選手(3年)が激走。前を行く東