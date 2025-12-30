◇第105回全国高校ラグビー大会2回戦倉敷10―46京都成章（2025年12月30日花園）倉敷（岡山）は10―46で京都成章に敗れ、2大会連続の16強入りを逃した。シード校相手に前半を終えて0―26。だが、後半2分にはラインアウトからモールで押し込み、共同主将のHOコンウェイ・リード（3年）がトライ。後半30分にもSH宮地郁斗（3年）がトライを奪うなど、敗戦の中にも意地を見せた。コンウェイは本職のNo・8ではなく、離脱者の