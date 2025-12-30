29日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は、2026年新春スペシャル福袋を販売することをクラブ公式サイトで発表した。 今回の福袋はオフィシャルオンラインショップ限定、50個限定で販売され、価格は3,300円（税込）となっている。販売期間は2026年1月3日（土）11:00から1月9日（金）23:59までとしており、予定数に達し次第販売は終了になる。 なお福袋には数量限定かつランダム