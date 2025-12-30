アメリカのトランプ大統領は、イランが核兵器などの開発を進めれば、再び軍事措置をとることになるとけん制しました。アメリカトランプ大統領「イランが再び軍備を増強しようとしていると聞く。そうであれば、我々は彼らを叩き潰さねばならない。叩き潰す」トランプ大統領は29日、イスラエルのネタニヤフ首相を私邸で出迎えた際に記者団の取材に応じました。トランプ氏はイランの兵器開発に警戒感を示し、核兵器や弾道ミサイルな