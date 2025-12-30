第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は来年１月２、３日、東京・大手町の読売新聞社前から神奈川県箱根町の芦ノ湖までを往復する１０区間２１７・１キロのコースで行われる。勝負の行方を左右する各校のエースたちを紹介する。全日本では区間タイ記録をマーク帝京大の楠岡由浩（３年）は、前回箱根は５区で１７位に沈んだ。その悔しさをバネに今季は人一倍、練習を積み重ねた。その成果が秋以降、一気に表れた。