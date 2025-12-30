Photo: oh!ga 「大は小を兼ねる」とは言いますが「山は街を兼ねる」なと。ダウン等のアウターはアウトドアブランドが主流になっていますが、アウトドアギアは保温性の次は軽さに注目する時代だと思っています。カバン自体の重さという盲点 Photo: oh!ga そんななかでこのBISINNAのリュック。