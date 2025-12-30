【モデルプレス＝2025/12/30】元乃木坂46の樋口日奈が12月29日、自身のInstagramを更新。ファンクラブ限定の卓上カレンダーのショットを公開し、話題になっている。【写真】27歳元乃木坂「脚のラインが美しい」美脚全開のショーパン姿◆樋口日奈、ミニ丈ショーパン披露樋口は2026年卓上カレンダーや生誕記念グッズを公開し、写真や動画を投稿。ミニ丈のショートパンツ姿でスラリとした美しい脚が際立っている。◆樋口日奈のショー