2001年、兵庫県明石市の大蔵海岸で起きた砂浜陥没事故の発生から24年を迎えた12月30日、丸谷聡子・明石市長と市幹部らが事故現場を訪れ、献花した。事故現場に花を手向け黙祷する丸谷聡子・明石市長ら市幹部ら〈2025年12月30日 午前9時 兵庫県明石市・大蔵海岸〉事故は東京から帰省していた金月美帆ちゃん（当時4歳）が父親の一彦さんと大蔵海岸を散歩している時に起きた。海岸の人工砂浜が約2メートル陥没し、美帆ちゃんは砂