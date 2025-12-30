『連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージ』 大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分〜）の企画コーナー『連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージ』の詳細が発表された。「あんぱん」ゆかりの豪華キャストたち、そして「それいけ！アンパンマン」のなかまたちが紅白のステージに集結。主人公・のぶを演じ、司会を務める今田美桜と共に、アンパンマンの作者・やなせたかしさんが作