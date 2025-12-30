家族も友達もいなくて孤独だった少女・花音(かのん)が、アンドロイドと名乗る少女・凛音(りおん)に求婚されて始まるマンガ「秘密の宮園」は2025年7月に全8話の連載が完結しました。コミックスのリリースを目指して原稿を整理していたところ、打ち合わせによって内容を変化させる前の「第1話初期版」が発見されたので、GIGAZINEの無料メンバー限定でまるっと公開します。コミックスのリリースは2026年前半を予定していますのでぜひ